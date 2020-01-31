الحبري يبحث إعادة إعمار منطقتي البلاد والصابري

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، الخميس، اجتماعاً مع رئيسي المجالس التسييرية بمنطقتي البلاد والصابري لبحث ملف إعادة إعمار المنطقتين بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.

وناقش الحبري خلال الاجتماع عمليات إعادة إعمار منطقتي البلاد والصابري، والشركات التي ستبدأ في إزالة كامل الركام ومخلفات الحرب في شهر فبراير المقبل.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أعمال البنية التحتية للمناطق وما توصلت إليه لجان حصر الأضرار والتعويضات واستكمال حصرها.

كما ناقش محافظ المصرف المركزي وضع آلية وأسس لكيفية صرف التعويضات للنازحين والمتضررة بيوتهم، ومتابعة طرق صرفها عن طريق مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية.

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