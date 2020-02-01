مع استمرار قضايا الفساد.. سيدتان تختلسان 29 مليون يورو و20 مليون دينار من مصارف طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصبحت قضايا الفساد ومشكلات غياب الرقابة عرض مستمر في طرابلس، إذ تتكشف العمليات الممنهجة للسرق والاختلاس، يوما يعد يوم، آخرها الكشف عن واقعتي اختلاس أبطالهما سيدتان، وكانت قيمة الأولى 29 مليون يورو، والثانية 20 مليون دينار ليبي.

تفاصيل مريبة ودلالات كارثية، إزاء كشف الواقعتين في طرابلس، حيث تمكنت سيدة تدعى ” س، م، ع، م” مواليد عام 1977م بنغازي من اختلاس مبلغ 29 مليون يورو من قسم المرابحة الإسلامية بمصرف التجاري الوطني وتحويلها إلى بنك فليت بمالطا.

أما الواقعة الثانية، فقد جرى القبض على ” ل، ع، م، ف”، مواليد عام 1969م بطرابلس بعد أن اختلست ملبغ 20 مليون دينار ليبي من حسابات مصرف التجاري الوطني الزاوية وغريان.

وأصدر النائب العام في طرابلس مذكرة قبض للشرطة العربية والدولية على السيدتين، حسبما أعلن المكتب الإعلامي، في بيان، بينما لم تعلق السلطات المعنية في حكومة الوفاق، رغم المبلغ الكبير الذي جرى اختلاسه.

وقائع الفساد المستمرة في ظل غياب الرقابة، تجلت في ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي، الذي أعلنته قبل أيام في 23 يناير الماضي.

وحلت ليبيا في ذيل قائمة الدول الأقل فسادًا في العالم، وفق التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الصادر عن من منظمة الشفافية الدولية.

وتعتبر ليبيا من أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث جاءت في المركز 168 بين 180 دولة، بينما جاءت السودان واليمن وسوريا والصومال في المراكز 173 و177 و178 و180 بالترتيب.

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة، ويشمل 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.

وقائع الفساد لم تتوقف عند موظفي الدولة والجهات المالية الرسمية فقط، بل طالت كبار رجال حكومة الوفاق .

ونشر المنسق العام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي عماد فرج منصور الشقعابي، وثائق تحتوي على ملفات ثتبث، تورط وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا وشركائه “بلقاسم الكرشيني والشباح”، في اختلاس أموال تحت مظلة عقود لوزارة داخلية الوفاق، تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

ووجّه الشقعابي رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وإلى عدد من القيادات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، متهما إياهم بالخبث والفساد وزعزعة الأمن والتسبب في تهجير مئات الأسر الليبية، وخلق المشاكل والفتن، واصفًا إياهم بأشنع الصفات وأقبحها.

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