اقتصاد

السودان.. يجمد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أجرت الحكومة تعديلات على عدد من القوانين والفئات الضريبية [انترنت]

قررت السلطات السودانية تجميد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديد، الذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية بالبلاد.

وقال رئيس لجنة التسيير لاتحاد أصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، وفقا لوكالة السودان للأنباء، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووفد اتحاد أصحاب العمل والأمين العام لديوان الضرائب على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والضرائب وممثلي أصحاب العمل وخبراء مختصين لدراسة زيادات الضرائب ورفع توصياتها لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها.

وكانت الحكومة السودانية، أقرت تعديلات على بعض القوانين الضريبية، شملت إضافة ضرائب جديدة وزيادة بعض الفئات الضريبية السابقة، رغم إعلان وزارة المالية خلو موازنة العام الجديد من أي زيادات ضريبية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد أجرت الحكومة بناء على تنسيق مع ديوان الضرائب تعديلات على عدد من القوانين والفئات الضريبية شملت رفع ضريبة أرباح الأعمال الرأسمالية من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة اعتبارا من مطلع العام الجديد، كما شملت التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وتعديل الفئات الضريبية للقطاع الزراعي من الإعفاء الكامل بفرض ضريبة 2 بالمئة، ورفع ضريبة القطاع الصناعي من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.

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تعليق

  • رئيس الوزراء كان المفروض يطلع على الشعب ببيان يشرح فيه خطته الاقتصادية بوضوح وفي نقاط واضحة لايجب ان تفرض ضرائب وتلغى الا وفق خطة معلنة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ليس لدي ثقة في السودانيين لمعاجة ازمتهم الاقتصادية المستمرة منذ 35 سنة ابدا

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