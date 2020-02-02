سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 2 فبراير 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 2 فبراير 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.34 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.35 دينار
|اليورو
|4.76 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.62 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|الدينار التونسي
|1.55 دينار
|الجنية المصري
|0.26 دينار
|الدولار الكندي
|2.74 دينار
|الدينار الأردني
|6.04 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.295 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|158 دينار
|كسر الفضة
|1.95 دينار
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