الإمارات.. فقدت نحو 1.6 مليار دولار الأحد

الإمارات تواصل الخسائر والبنوك تقود هبوط الأسهم

واصلت أسهم الإمارات خسائرها، وفقدت خلال جلسة تعاملات الأحد، نحو 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية، بدفع من قطاع البنوك الذي قاد هبوط المؤشر العام لسوقي دبي وأبو ظبي إلى المنطقة الحمراء.

وهبط مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات الأحد، بنسبة 0.78 بالمائة، بما يعادل 40.26 نقطة ليصل إلى 5115.92 نقطة، ليواصل المؤشر الأداء السلبي مثل أدائه في جلسة الخميس.

وانخفضت القيمة السوقية لبورصة أبو ظبي بنحو 3.55 مليار درهم (952.9 مليون دولار) إلى 533.54 مليار درهم، مقابل 537.09 مليار درهم في جلسة الخميس الماضي.

وفي سوق دبي، هبط المؤشر العام بنهاية تداولات الأحد، بنسبة 0.86 بالمائة، بما يوازي 24.03 نقطة ليصل إلى 2766.39 نقطة، مماثلا للأداء السلبي في جلسة الخميس الماضي.

وخسرت بورصة دبي نحو 2.21 مليار درهم (601.7 مليون دولار) من قيمتها السوقية لتصل إلى 380.30 مليار درهم، مقابل 382.51 مليار درهم في جلسة الخميس الماضي.

