الحبري: لا مجال للبقاء خارج دائرة التجارة الإلكترونية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء عمر الحبري، خلال مشاركته في الدورة التحضيرية للمُلتقى السنوي الليبي للتجارة الإلكترونية 2020، إنه لا مجال بأي شكل من الأشكال أن تكون البلاد خارج دائرة التجارة الإلكترونية.

وأوضح الحبري أن الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي يستلزم أن تكون جميع أطراف التجارة الإلكترونية بأشكالها وأنواعها وألوانها في دائرة الاقتصاد الأول في العالم باعتبار أن دائرة الخدمات أصبحت تفوق الزراعة والصناعة.

وأكد المحافظ أن المنطقة الشرقية تمتلك طاقة شبابية لديها القدرة على الابتكار والتطوير، مشيرا إلى أن أزمة السيولة وتوفير البدائل بدأت تظهر بأفكار أدت إلى اللجوء للدفع الإلكتروني.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبدالمالك، إن المصرف المركزي برئاسة الحبري كان الداعم الأول لمصرف التجارة طيلة الفترة الماضية، مبينا أن الإنجازات التي حققت كانت بمساعدة وتشجيع المحافظ عن طريق مد المصارف بالسيولة النقدية خلال الفترة الماضية.

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