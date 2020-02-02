مالية الوفاق تكشف عن إيرادات الضرائب لعام 2019

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق في بيان لها أن حجم اجمالي “إيرادات الضرائب” خلال العام الماضي 2019 بلغت 1.58 مليار دينار ليبي .

وأوضح بيان الوزارة – الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 اليوم الأحد – أن حجم الحصيلة الضريبية ارتفع بنسبة تجاوزت الـ80‎‎% مقارنة بالعام 2012، مرجحة أن تحسن الإيراد جاء بعد اهتمام وزارة المالية بمصلحة الضرائب خلال 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن دور مصلحة الضرائب في دعم الميزانية العامة تراجع بشكل كبير منذ 2011 نتيجة تأثيرات الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد على الاقتصاد الوطني.

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