“مليتة”: نتائج مطمئنة للمستخدم المشتبه بإصابته بـ”كورونا”

قالت شركة مليتة للنفط والغاز، إن المستخدم الفلبيني الذي يعمل في حقل البوري، والمشتبه بإصابته بفيروس كورونا، تم نقله صباح الأحد، من مجمع مليتة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضافت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم الأحد، أنه تم إجراء الكشوفات المبدئية اللازمة وصور الأشعة للمستخدم، وكانت النتائج الأولية مطمئنة ولا وجود لأي التهابات، مشيرة إلى أنها تنتظر بقية النتائج التي تحتاج من يومين إلى ثلاث أيام لتأكيدها.

وكانت الشركة نفت ما يتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن “كل ما في الأمر هو حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي لمستوى الإصابة”.

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