رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بنغازي الكبرى يزور بلدية المليطانية

المليطانية 02 فبراير 2020 (وال) – عقد خلال الأسبوع الماضي بمقر ديوان بلدية المليطانية، اجتماع مع رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بنغازي الكبرى المهندسة فوزية بوشعالة، والسادة والسيدات المهندسين مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام لعدة مواقع تحت الدراسة للمخططات التوسعية، كما تمت زيارة ميدانية للسكان بالشركة البولندية، والوقوف على معاناتهم، والوضع الغير صحي، والظروف الغير ملائمة للحياة الإنسانية.

وصرحت رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بنغازي الكبرى المهندسة فوزية بوشعالة – لوكالة الأنباء الليبية – “أن هذه الزيارة، تأتي للوقوف على الأوضاع الإنسانية لعدد كبير من العائلات الليبية القاطنة بعنابر كامبو الشركة البولندية سابقا، ورفع المعاناة عنهم حيث سنعمل بجهود حثيثة من خلال إدارات المصلحة والمكتب المختص وإعداد الدراسة المطلوبة، لاعتماد مخطط عام، ومن ثم يتم إحالتها الي لجنة استشارية بديوان المصلحة للدراسة”.

يشار أن هناك الكثير من العائلات التي تحتاج لمساكن صحية، في ظل وجود أزمة السكن التي تشهدها البلدية. (وال – المليطانية)

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