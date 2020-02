بريطانيا.. تعتزم الفحص الكامل لكل وأردات الإتحاد الأوروبي

فرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية [CNN]

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

وأفادت صحيفة “الاقتصادية”، صباح يوم الأحد، أن جونسون ينوي إجراء فحوص كاملة لتلك السلع، بدءا من العام المقبل، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله: “نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي.. تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة، التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية.. هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في يناير 2021”.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي أول أمس، الجمعة، بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرا يأمل خلالها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.

وبدأت بريطانيا أمس عهدا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي بتحديات جديدة تتمثل في نسج علاقات جديدة مع التكتل، الذي يضم 27 دولة وتحديد مكانها الجديد في العالم.

