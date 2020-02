الذهب يرتفع.. 4% بسبب فيروس «كورونا»

الذهب سجل أرتفاع وهو أفضل أدا شهري منذ أغسطس [أرشيف]

ارتفعت أسعار الذهب، وسجلت أكبر مكاسبها الشهرية في خمسة أشهر مع تزايد شهية المستثمرين للمعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي وسط انتشار فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1584.77 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى أكثر من أربعة في المئة، وهو أفضل أداء شهري منذ أغسطس.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 1587.90 دولارا للأوقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل عدة أقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهيمنت مخاوف فيروس كورونا على الأسواق المالية، ملقية بظلالها على أرباح إيجابية للشركات.

ومن ناحية أخرى، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر، لكن هذا كان على الأرجح قبل أن يلقي الفيروس بكامل ثقله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.24 في المئة إلى 2281.45 دولار للأوقية. وبدعم من نقص في المعروض سجلت أسعار المعدن مكاسب 18 في المئة منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2016.

وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولارا في العشرين من يناير، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بأكثر من خمسة في المئة.

وزادت الفضة 1.1 في المئة إلى 18.02 دولارا، بينما هبط البلاتين اثنين في المئة إلى 957.87 دولارا للأوقية، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر.

