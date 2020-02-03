اقتصاد

مصرف الأمان يواصل قبول معاملات الـ10 آلاف دولار

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت إدارة مصرف الأمان استمرارها بقبول طلبات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية “10 آلاف دولار” للسنة الجديدة 2020 والتي تتمثل في فتح حساب مع قبول الإيداعات سواء كانت نقدية أو صكا مصدقا إلكترونيا أو حوالة من المصارف الأخرى.

وذلك مع الشحن وحجز المقابل بالدولار الأمريكي من منظومة مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى تسليم بطاقتي الفيزا والماستر خلال 24 ساعة لأصحاب الحسابات الجديدة.

وأضاف الأمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه رفع سقف الشراء الدولي ببطاقة الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار يوميا عبر آلة نقاط البيع منوها بأن سقف السحب النقدي بالبطاقة عبر آلة الـ”إيه تي إم” هو 5000 دولار يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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