“كورونا” القاتل يُلقي بظلاله على أسواق النفط

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم الاثنين إلى أقل مستوياتها بالتزامن مع زيادة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وسجل برنت في جلسة الافتتاح 56.44 دولارا للبرميل، منخفضا 18 سنتا، وبالمقابل ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.66 دولارا للبرميل بعدما سجل أقل مستوى في الجلسة الماضية.

يُشار إلى وجود علامات على انخفاض الطلب على الوقود في الصين بالتزامن مع إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المقررة إلى الصين، لوقف انتشار الفيروس وتأجيل إعادة فتح عدد من المصانع عقب عطلة العام الجديد.

وفي السياق ذاته من المنتظر أن تُقدم منظمة أوبك وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس ليصبح في شهر فبراير الجاري لمناقشة أثر تفشي الفيروس على الطلب.

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