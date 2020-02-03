دولة رئيس مجلس الوزراء يشدد على ضرورة حل مشكلة المختنقات المرورية بمدينة بنغازي

قرنادة 03 فبراير 2020 (وال) – شدد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على ضرورة حل مشكلة المختنقات المرورية بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بالمدينة مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة معالجة مشكلة هذه المختنقات المرورية عن طريق فتح مسارات جديدة وصيانة الجسور المتهالكة وإنشاء جسور جديدة.

وأكد دولته على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، وإزالة الركام داخل المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع مدينة بنغازي ونسب إنجازها وسير العمل بها على وجه العموم. (وال – قرنادة)

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