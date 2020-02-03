دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بشريحة المزارعين

قرنادة 03 فبراير 2020 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين تعليماته بضرورة الاهتمام بشريحة المزارعين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع معالي وزير الزراعة الدكتور حسن الزيداني.

واطلع دولته خلال الاجتماع على خطة الوزارة للعام 2020 ميلادي، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بشريحة المزارعين وتوفير السماد والاحتياجات الأساسية لهم. (وال – قرنادة)

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