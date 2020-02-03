وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية تعقد الاجتماع العادي الثاني في البيضاء

البيضاء 03 فبراير 2020 (وال)- عقد معالي وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية الدكتور مسعود صوّة صباح اليوم الإثنين، الاجتماع العادي الثاني بمقر ديوان الوزارة في بلدية البيضاء.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع، بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون العمل والتأهيل، والسيد رئيس الهيأة العامة للتشغيل، والسادة مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، العديد من الأمور المتعلقة بسيّر عمل الوزارة.

وتحدث السادة الحضور خلال الاجتماع، بشكل مستفيض حول الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في تنفيذ إعلان مجلس الوزراء للعام 2020 عامًا للتدريب والتطوير. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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