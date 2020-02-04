انخفاض حاد بأسعار النفط بفعل تفشي فيروس كورونا

وكالات-العنوان

شهدت أسعار النفط هبوطًا حادًا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام مع تراجع الطلب على الخام في الصين وسط تفشي فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول يوم الإثنين منخفضة 2.17 دولار، أو 3.83 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 54.45 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 50.12 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 49.91 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2019.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو “لم نشهد تدميرا للطلب بهذا النطاق وبهذه السرعة”.

وتعطلت سلاسل الإمدادات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مستورد للخام في العالم، مما دفع أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد لخفض الإنتاج بنحو 12 بالمئة الشهر الجاري.

وانخفض الطلب على الوقود في الصين مع إلغاء شركات الطيران رحلاتها إلى الصين بفعل انتشار فيروس كورونا وتأجيل إعادة فتح المصانع في الصين عقب عطلة العام القمري الجديد.