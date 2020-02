مسؤولون كويتيون متورطون في دفع رشاوي الى إيرباص

المحكمة البريطانية، فرضت غرامة قيمتها 3 مليارات جنية استرليني على الشركة [انترنت]

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن اسم الكويت ورد في حكم صادر عن محكمة بريطانية، كشف فيه أن مسؤولين تحوم حولهم شبهات رشى تتعلق بعقد لشركة “إيرباص”، وتجري حاليا تحريات للتبين منها.

وكانت المحكمة البريطانية، وفق صحيفة “الغارديان”، فرضت غرامة قيمتها 3 مليارات جنية استرليني على الشركة، مشيرة إلى أن الدول التي تلقى فيها مسؤولون رشى هي، ماليزيا وسيريلانكا وإندونيسيا وتايوان وغانا، وجرى ذلك بين عامي 2011 و2015.

كما تجري تحقيقات بشأن شبهات دفع رشى في دول أخرى هي الصين واليابان والبرازيل والكويت، وذلك بغرض الفوز بعقود توريد طائرات.

وكشفت “الغارديان” في هذا الصدد وجود “شبكة من العملاء السريين لدفع رشى ضخمة”، فيما بينت مصادر أخرى أن الرشى في العادة تدفع “في بعض الدول لمسؤولين سياسيين يضغطون على الشركات الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر لإبرام عقود يمكن أن يستفيدوا من عمولات إذا أبرمت”.

وأوضحت صحيفة “القبس” أن شركة الخطوط الجوية الكويتية كانت قد وقعت عقدا في فبراير 2014 مع شركة إيرباص، لشراء 25 طائرة ركاب من طرازي “آي 350″، و”آي 320 نيو”، بدأت عملية تسلمها في العام الماضي، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الكويتية، ضمانا ماليا مفتوحا لإتمام الصفقة.

كما أبرمت الخطوط الجوية الكويتية في أكتوبر 2018 اتفاقا آخر لشراء 8 طائرات جديدة من طراز “A330 – 800 NEO”، بين متوسطة وبعيدة المدى مع شركة “إيرباص”.

