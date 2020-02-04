اقتصاد

تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 204 آلاف برميل

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مسؤول يعمل في المؤسسة الوطنية للنفظ اليوم الثلاثاء أن الإنتاج اليومي تراجع إلى 204 آلاف برميل نتيجة إغلاق موانئ التصدير بمنطقة الهلال النفطي من قبل محتجين على سياسة حكومة الوفاق.

وكانت المؤسسة قد أشارت في بيان لها الأيام الماضية إلى أنها تتوقع وصول الإنتاج اليومي إلى نحو 70 ألف برميل يوميا بعد أن كان يبلغ متوسط الإنتاج اليومي 1.2 مليون برميل.

وعلى صعيد الخسائر المالية فقد كشف مؤسسة النفط في آخر إحصائية رسمية صدرت عنها في 31 يناير الماضي أن الخسائر بلغت 622 مليون دولار عن فترة الاغلاق ما بين 13 من يناير وحتى 30 من الشهر نفسه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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