أكثر من 3000 سيارة أوروبية تصل ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي البحري، الاثنين، سفينة نقل الحاويات “نيلا راس” التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 550 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

واستقبل الميناء أيضاً السفينة “الوبو” التابعة للوكيل الملاحي شركة دليلة حاملة على متنها حوالي 190 حاوية بضائع متنوعة، بحسب ما أعلنته إدارة الميناء.

وأشارت إدارة الميناء إلى دخول السفينة “قراند بيولونكس” لنقل السيارات التي تتبع شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة وتحمل على متنها 1400 سيارة وشاحنة من السوق الأوروبية.

ووصلت إلى الميناء السفينة “سلفر صن” التابعة لشركة ليبيانا الدولية محملة بنحو 2150 سيارة وشاحنة قادمة أيضا من السوق الأوروبية.

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