البريقة تطمئن بشأن رصيد الوقود بمستودع رأس المنقار

أفاد المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز بأن خزانات الشركة بمستودع رأس المنقار في بنغازي أفصحت عن رصيدها الكامل من وقود البنزين مؤكدة عدم وجود أي فراغات.

ومن جهة أخرى قال المكتب الإعلامي للشركة إن ناقلة الوقود أنوار الخليج أنهت عمليات الضخ والتفريغ وغادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي، بعد أن ضخت “31,546000 ” لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة برأس المنقار.

وأكد المكتب الإعلامي لشركة البريقة استمرار اجتماعات شركات التوزيع في الوقت الحاضر مع شركة البريقة وذلك بشأن إمدادات المنطقة الشرقية بشكل عاجل.

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