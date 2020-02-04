اقتصاد

البريقة تطمئن بشأن رصيد الوقود بمستودع رأس المنقار

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز بأن خزانات الشركة بمستودع رأس المنقار في بنغازي أفصحت عن رصيدها الكامل من وقود البنزين مؤكدة عدم وجود أي فراغات.

ومن جهة أخرى قال المكتب الإعلامي للشركة إن ناقلة الوقود أنوار الخليج أنهت عمليات الضخ والتفريغ وغادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي، بعد أن ضخت “31,546000 ” لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة برأس المنقار.

وأكد المكتب الإعلامي لشركة البريقة استمرار اجتماعات شركات التوزيع في الوقت الحاضر مع شركة البريقة وذلك بشأن إمدادات المنطقة الشرقية بشكل عاجل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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