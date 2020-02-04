رويترز عن مؤسسة النفط: انخفاض الإنتاج إلى 204 ألف برميل يوميا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

نقلت رويترز اليوم الثلاثاء، عن مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس قوله: إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى 204 آلاف برميل يوميا بسبب عمليات إغلاق بعض المنشآت النفطية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأكدت المؤسسة، أن إنتاج ليبيا سينخفض في نهاية المطاف إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمر إغلاق النفط، بعد ما كان الإنتاج قد وصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في وقت سابق.

وبلغ إجمالي قيمة الخسائر المالية منذ الإقفال غير القانوني للنفط حتى نهاية الشهر الماضي، أكثر من 562,323 مليون دولار، وذلك بعد هبوط الإنتاج إلى 288,181 ألف برميل يوميا، وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

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