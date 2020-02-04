دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل شركة الأفريقية القابضة للطيران

قرنادة 04 فبراير 2020 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعا لبحث سير عمل شركة الأفريقية القابضة للطيران، مع رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي.

وناقش الاجتماع أبرز المشاكل التي التي تواجه شركات الخطوط الجوية، والتي أثقلت كاهل المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية تشكيل مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية.

وبحث الاجتماع آليات سد العجز الذي تسبب فيه اختطاف الطائرة المخصصة للقيام برحلات مطار بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار مصراتة قبل فترة. (وال – قرنادة)

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