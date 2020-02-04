دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع برنامج التدريب والتطوير الذي أطلقته الحكومة هذا العام

قرنادة 04 فبراير 2020 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا لمتابعة برنامج التدريب والتطوير الذي أطلقته الحكومة هذا العام، مع وزير العمل الدكتور مسعود صوة، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي.

واطلع دولة الرئيس على الخطة المعده من قبل وزارة العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب.

وشدد دولته على ضرورة أن يشمل البرنامج كافة المجالات وأن تكون مراكز التدريب ذات كفاءة عالية. (وال – قرنادة)

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