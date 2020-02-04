دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية العزيزية مع عضو مجلس النواب عن الدائرة

قرنادة 04 فبراير 2020 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي عضو مجلس النواب عن العزيزية، السيد علي كشير.

وناقش دولته خلال اجتماع مع سيادة النائب احتياجات بلدية العزيزية، بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع آلية لتخصيص مبالغ ماليه لحل المختنقات التي تعاني منها البلدية خصوصا بعد صدور قرار من مجلس النواب بأعلانها منطقة منكوبة. (وال – قرنادة)

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