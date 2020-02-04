مسؤول بشركة البريقة : سبب أزمة الوقود بالمنطقة الشرقية هو ارتفاع سعر النقل

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، خيرالله صالح العبيدي، أن وقود البنزين متوفر بكمية كافة وكبيرة بمستودع رأس المنقار ببنغازي .

العبيدي قال، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، إن سبب الأزمة هو ارتفاع تكاليف النقل على شركات التوزيع الأمر الذي حدا ببعض الشركات العزوف عن توصيل المنتج إلى المنطقة الشرقية لعدم وجود الجدوى الاقتصادية.

وبين أنه تم دعوة الشركات الأربعة الخاصة بالتوزيع وتحملت شركة البريقة لتسويق النفط 50% من قيمة النقل للوقود بالكامل إلى المنطقة، وذلك مساهمة في رفع المعاناة عن المواطن.

ولفت إلى أن فرض حالة القوة القاهرة على رصيف شركة البريقة بطبرق، أدى إلى نقص إمدادات البنزين خاصة لعدم تمكن النواقل من الرسو على الرصيف بالميناء، والنقل يتم حالياً بالشاحنات فقط عن طريق البر إلى طبرق وباقي المدن.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط تخطينا الأزمة بفضل شركتي الراحلة والشرارة الذهبية التي ساهمت في تخفيف الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين وأما بقية الشركات رفضت النقل وطالبت بأسعار باهظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24