مراقبة اقتصاد البريقة تُباشر في توزيع الدفعة الأولى لسنة 2020 من مادة الدقيق

البريقة 04 فبراير 2020 (وال)- باشرت مراقبة اقتصاد البريقة اليوم الثلاثاء، في توزيع الدفعة الأولى لسنة 2020، من مادة الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية.

هذا وتتم عملية التوزيع بناء على توجيهات مباشرة من مراقب الاقتصاد بالبلدية أحمد المقريف، وذلك بالتعاون مع صندوق موازنة أسعار أجدابيا، وفق الكشف المُعد مُسبقًا من قبل المراقبة.

وشمل التوزيع اليوم الثلاثاء، بعض مخابز البريقة الجديدة، وبشر، والتوزيع مستمر على باقي المخابز خلال اليومين القادمين. (وال- البريقة) ر ت

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