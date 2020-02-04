اقتصاد

مراقبة اقتصاد البريقة تُباشر في توزيع الدفعة الأولى لسنة 2020 من مادة الدقيق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البريقة 04 فبراير 2020 (وال)- باشرت مراقبة اقتصاد البريقة اليوم الثلاثاء، في توزيع الدفعة الأولى لسنة 2020، من مادة الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية.

هذا وتتم عملية التوزيع بناء على توجيهات مباشرة من مراقب الاقتصاد بالبلدية أحمد المقريف، وذلك بالتعاون مع صندوق موازنة أسعار أجدابيا، وفق الكشف المُعد مُسبقًا من قبل المراقبة.

وشمل التوزيع اليوم الثلاثاء، بعض مخابز البريقة الجديدة، وبشر، والتوزيع مستمر على باقي المخابز خلال اليومين القادمين. (وال- البريقة) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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