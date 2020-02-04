وزارة الزراعة بالحكومة الليبية تشارك في لقاء العمل الإنساني بتونس

تونس 04 فبراير 2020 (وال) – شاركت وزارة الزراعة بالحكومة الليبية من خلال مكتب إدارة التعاون الدولي بالوزارة ومكاتب التعاون الدولي بالمراكز التابعة لها في لقاء العمل الإنساني الذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة التونسية تونس .

ويأتي هذ اللقاء في ظل سياسة التعاون والمشاركة التي تنتهجها وزارات الحكومة الليبية .

وقد كانت مشاركة وزارة الزراعة فاعلة جدًا من خلال النقاش البناء الذي تم خلال حلقات اللقاء، وكان تركيز محاور اللقاء على آليات تقديم الدعم الغذائي والصحي المباشر للمتضررين من الصراع المسلح .

كما كان هناك نقاش مع أعضاء اللجنة المتخصصين في المجال بإمكانية دعم صغار المزارعين ببعض التقنيات الحديثة . (وال – تونس)

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