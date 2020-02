ليبيا.. الخسائر من إغلاق المنشآت النفطية مليار دولار

انخفض النفط إلي 187 ألف برميل يوميا [أرشيف]

نشرت شركة النفط الوطنية الليبية، أن خسائر ليبيا نتيجة تطويق وإغلاق حقول النفط ومحطات التصدير في البلاد، قد بلغت 931 مليون دولار.

وأشار البيان الذي صدر عنها، أن إنتاج النفط الخام في البلاد انخفض إلى 187 ألف برميل يوميا.

ويفيد البيان: “نلاحظ وجود نقص حاد في الوقود في محطات التخزين في طرابلس، والمناطق المحيطة بها، وأيضا في المناطق الجنوبية. أما في المنطقة الوسطى، فلا يزال الوقود متوفرا بكميات كافية”.

ودعت إدارة الشركة، إلى رفع الحصار عن موانئ التصدير وحقول النفط، وحذرت من أن احتياطي وقود الديزل في بعض المناطق لم يعد يكفي إلا لعدة أيام.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

واضطرت شركة النفط الوطنية الليبية، لإعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبعد ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

