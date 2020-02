الدولار يتمسك بمكاسبه مقابل الملاذات الآمنة

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا اليوم الأربعاء في الوقت الذي عزز فيه رد فعل الصين على تفشي فيروس كورونا الآمال باحتمال أن يتم احتوائه، حتى في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الوفيات بشدة.

وزاد معدل الوفيات في البر الرئيسي بالصين بوتيرة قياسية يومية جديدة قدرها 65 ليصل إلى 490.

وبلغ عدد المصابين 24 ألفا و324.

لكن مع وجود ما يزيد عن 99 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة في الصين، وإجراءات الحجر الصحي الصارمة المطبقة وضخ البنك المركزي لتريليونات اليوان في النظام المالي، فإن المستثمرين قلصوا جزئيا إقبالهم في الآونة الأخيرة على الملاذات الآمنة.

وانخفض الين مع الذهب والسندات وملاذات أخرى آمنة أثناء الليل في أسوأ جلسة في ستة أشهر. وتكبدت العملة اليابانية خسائر اليوم، لتنزل في أحدث تداولات نحو أدني مستوى في أسبوع عند 109.45 ين للدولار

