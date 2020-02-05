” الليبية النرويجية للأسمدة” تعلن وقف الإنتاج

الشركة الليبية النرويجية للأسمدة تعلن وقف إنتاجها في التاسع من فبراير نتيجة لاستمرار وقف عمليات التصدير وانخفاض القدرة التخزينية
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قناة 218 الليبية
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