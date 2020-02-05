اقتصاد

” الليبية النرويجية للأسمدة” تعلن وقف الإنتاج

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الشركة الليبية النرويجية للأسمدة تعلن وقف إنتاجها في التاسع من فبراير نتيجة لاستمرار وقف عمليات التصدير وانخفاض القدرة التخزينية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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