أخبار ليبيا24 أعلنت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة اليوم الأربعاء القوة القاهرة وستوقف جميع مصانعها أعتبارا من 09 فبراير الجاري. وأوضحت الشركة الليبية النرويجية للأسمدة أن إعلان القوة القاهرة نتيجة لارتفاع كمية المخزون وانخفاض القدرة التخزينية وعدم تصدير هذه الكميات عبر الموانيء النفطية منذ إغلاقها. وكان حراك شعبي شرق وجنوب ليبيا، قام بإيقاف صادرات النفط من […]

The post الشركة الليبية النرويجية للأسمدة تعلن القوة القاهرة وتوقف جميع مصانعها appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24