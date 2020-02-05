الحركة البحرية في ميناء الخمس

استقبل ميناء الخمس البحري عددا من السفن التجارية ومن بينها السفينة “ألييك” التابعة لوكالة الشرق للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها نحو 5500 طن من حديد التسليح.

كما دخلت السفينة “بيرسفيت” التابعة للوكيل الملاحي مدوين محملة بأكثر من 6500 طن من الشعير الصب، كما استقبل الميناء السفينة “إيفان التابعة للمرجان الأحمر وعلى متنها 272 سيارة وشاحنة مستعملة، بالإضافة إلى دخول السفينة “غاما ستار” التابعة لوكالة ليبيا أمان للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 1200 رأس من الإبل، عدا عن دخول العديد من السفن الأخرى المحملة بحاويات لبضائع وسلع مختلفة.

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