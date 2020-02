أخبار ليبيا24 أعلن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الأربعاء عن مغادرة ناقلة الغاز الضخمة “كونكورد” بعد أن أنهت عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة عبر منصة الرصيف النفطي بنغازي. وأوضح مكتب الإعلام أن ناقلة الغاز غادرت بعد أن تم ضخ وتفريغ ( 6277 ) متر مكعب أي ما يعادل (3498.172) طن متري من […]

