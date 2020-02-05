اقتصاد

“كورونا” يرفع أسعار النفط

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء عقب أنباء من أوبك وحلفائها بدراسة تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على الخام بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الصيني.

وفي جلسة الافتتاح ارتفع خام برنت 31 سنتا مسجلا 54.27 دولارا للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 49.82 دولارا للبرميل.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأوبك بلس قد ناقشتا أمس الثلاثاء مع مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا أثر تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي وتقييمه، ومن المقرر تقديم اجتماع مقرر في مارس إلى فبراير الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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