سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 5 فبراير 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 5 فبراير 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.255 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.27 دينار
|اليورو
|4.67 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.50 دينار
|الليرة التركية
|0.71 دينار
|الدينار التونسي
|1.51 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|الدولار الكندي
|2.68 دينار
|الدينار الأردني
|5.95 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.255 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|156 دينار
|كسر الفضة
|1.90 دينار
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