اقتصاد

تسوية مرتبات الموظفين قطاع السياحة في بني وليد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر مكتب السياحة ببلدية بني وليد بتسوية مرتبات الموظفين داخل القطاع وذلك بعد صدور قرار من الهيئة العامة للسياحة بتشكيل لجنة لإتمام كافة الإجراءات للموظفين البالغ عددهم 65 موظفا بالإضافة إلى 40 موظفا محالين من القوة العاملة لفائض الملاكات.

ويسعى مكتب السياحة خلال هذا العام 2020 لرفع كفاءة الموظفين داخل القطاع وذلك عن طريق الدورات التدريبية بالتعاون مع أكاديمية سجما والدورات الحرفية (الصناعات التقليدية) بالتعاون مع شركة الصناعات الصوفية بني وليد.

ومن ضمن خطة هذا العام لمكتب السياحة تنظيم مهرجان بني وليد السياحي الدولي في نسخته السابعة في منتصف إبريل 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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