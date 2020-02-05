توقيع “عقد ضخم” لاستكمال مشروع مياه في بنغازي

وقّعت الشركة العامة للبناء والتشييد بنغازي، واحدا من العقود التي تعتبر ضخمة لاستكمال خدمات البنية التحتية المتوقفة بالمدينة منذ سنوات.

وتعاني الشركة العامة للبناء والتشييد من التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة بعد تكليفها بالمشاريع رغم وجود إمكانيات وكادر بشري متخصص فيها، وإعطاء المشاريع لشركات خاصة صغيرة وناشئة.

والمشروع الموقع يخص استكمال شبكة مياه الشرب للمناطق شمال شرق بنغازي التي تعاني من انقطاع مياه الشرب، وتبلغ طول الشبكة 3 كلم.

وتناشد الشركة الحكومة الليبية وبلدية بنغازي وكل أجهزة الدولة أن تضع الثقة فيها وتسلمها الأعمال كما كان في السابق، مؤكدة أن لديها الخبرة اللازمة في هذا المجال.

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