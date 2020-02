الصين.. تخفض الرسوم على البضائع الأمريكية

تعديل الرسوم على البضائع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 5 بالمئة لتنخفض إلى 2.5 بالمئة [مصراوي]

أقرت وزارة المالية الصينية، اليوم الخميس، عن تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة بمقدار النصف ابتداء من الـ 14 من الشهر الجاري.

و في بيان لها منشور على موقعها جاء الأتي “تعديل الرسوم على البضائع، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 10 بالمئة في الأول من أيلول/سبتمبر 2018 وتخفيضها إلى 5 بالمئة، وتعديل الرسوم على البضائع التي فرضت عليها رسوم بنسبة 5 بالمئة لتنخفض إلى 2.5 بالمئة، وذلك ابتداء من يوم 14 شباط/فبراير”.

وأضاف البيان: تأمل الصين في أن يتمكن الطرفان من الالتزام بواجباتهما في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتعزيز ثقة السوق، والتعاون لتنمية العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والمساعدة في نمو الاقتصاد العالمي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

