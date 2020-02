«17 مليار» نمو التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا

التجارة الروسية البريطانية تنمو للعام الثالث على التوالي [الشرق الأوسط]

أكد الممثل التجاري الروسي في المملكة المتحدة، بوريس أبراموف، اليوم الخميس، أن التبادل التجاري الروسي-البريطاني شهد نمواً بنسبة 25 في المئة، ليتجاوز 17 مليار دولار، خلال عام 2019.

وقال أبراموف لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا لتقديرات تستند إلى بيانات الجمارك البريطانية، يمكننا توقع أن تتجاوز المبيعات الإجمالية حجم الـ17 مليار دولار، أي نمواً بنسبة 25 في المئة، مقارنةً مع نتائج 2018″، مضيفاً بأن الإحصاءات الروسية بشأن التجارة ستنشر في وقت لاحق خلال شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لنمو التجارة تمثل بالصادرات الروسية، علاوة على ذلك، لم يقتصر التصدير على سلع المواد الخام، بل “وتمثل في مجموعات أخرى من السلع، مثل منتجات الصناعة الكيميائية والأسمدة والمعادن غير الحديدية، بما في ذلك البلاتين، والأحجار الكريمة والخشب والصلب”.

وأكد أبراموف أن التجارة الروسية البريطانية تنمو للعام الثالث على التوالي، معرباً عن أمله بأن يستمر النمو في هذا الاتجاه هذا العام.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا نما بنسبة 7.9 في المئة بحلول عام 2018 ليصل إلى 13.7 مليار دولار.

