تأجيل منتدى الطاقة الفرنسي الليبي بسبب تدهور النفط

أعلن مسؤولي المنتدى الفرنسي الليبي للطاقة يوم الأربعاء عن تأجيل انعقاد المنتدى وذلك في بيان عبر الموقع الرسمي للمنتدى.

وأشار مسؤولو المنتدى إلى أن قرار التأجيل جاء بسبب ما يمر به قطاع النفط في ليبيا من ظروف راهنة بينها إغلاق موانئ التصدير ووقف الإنتاج في حقول النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط ترعى هذا المنتدى الذي كان من المفترض أن يُنظّم في باريس خلال يومي السادس والسابع من فبراير قبل أن يؤجل لموعد غير محدد حتى الآن.

وكان من المنتظر أن تشارك في فعاليات المنتدى الغرفة التجارية الليبية الفرنسية وستجمع جمعية أرباب العمل الفرنسية ”MEDE، بالإضافة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية.

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