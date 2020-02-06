اقتصاد

ميناء طرابلس يستقبل شحنات من البنزين والغاز المسال

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء طرابلس البحري أمس الأربعاء عددا من السفن التجارية المحملة بالسلع المتنوعة من بينها سفينة نقل الغاز “غاز كونكورد” التابعة لوكيل العالمية للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 2500 طن من الغاز المسال.

كما دخلت إلى الميناء أيضا السفينة “أنوار النصر” التابعة للوكيل الملاحي العالمية محملة بنحو 24 ألف طن من وقود البنزين.

واستقبل ميناء طرابلس نحو 23 ألف طن من وقود البنزين عبر سفينة “أنوار ليبيا” التي تتبع الوكيل الملاحي ذاته للسفينتين السابقتين بالإضافة إلى دخول السفينة “ريغل بي” التابعة للوكيل الملاحي طرابلس وتحمل أكثر من 250 ألف صندوق من الموز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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