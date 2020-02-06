ميناء طرابلس يستقبل شحنات من البنزين والغاز المسال

استقبل ميناء طرابلس البحري أمس الأربعاء عددا من السفن التجارية المحملة بالسلع المتنوعة من بينها سفينة نقل الغاز “غاز كونكورد” التابعة لوكيل العالمية للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 2500 طن من الغاز المسال.

كما دخلت إلى الميناء أيضا السفينة “أنوار النصر” التابعة للوكيل الملاحي العالمية محملة بنحو 24 ألف طن من وقود البنزين.

واستقبل ميناء طرابلس نحو 23 ألف طن من وقود البنزين عبر سفينة “أنوار ليبيا” التي تتبع الوكيل الملاحي ذاته للسفينتين السابقتين بالإضافة إلى دخول السفينة “ريغل بي” التابعة للوكيل الملاحي طرابلس وتحمل أكثر من 250 ألف صندوق من الموز.

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