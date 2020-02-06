اقتصاد

النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل المستثمرين بإيجاد حل لمكافحة تفشي فيروس كورونا وفقا لتقارير، ولكنها غير مؤكدة حتى الآن، الأمر الذي من شأنه أن يعافي الطلب على الوقود في البلد الذي يعد مستوردا للخام في العالم.

وفي جلسة افتتاح اليوم الخميس ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا مسجلة 56.06 دولار للبرميل، وبالمقابل صعدت أسعار خام الوسيط الأمريكي 95 سنتا إلى 51.70 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد اليوم لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء جلسة تبحث فيها تخفيضا أكبر لإنتاج النفط لدعم الأسعار بعد انخفاضها لعدة أيام بسبب المخاوف من النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بسبب كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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