مذكرة تفاهم بين تنسيقية تمكين المرأة الليبية والهيأة العامة للتشغيل ووزارة العمل والتأهيل

بنغازي 06 فبراير 2020 (وال)- وقّع ببلدية بنغازي اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين تنسيقية تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة، والهيأة العامة للتشغيل، ووزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية.

هذا وقد حضر مراسم توقيع مذكرة تفاهم، كل من المنسق العام لتمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة الدكتورة عائشة البرغثي، ورئيس الهيأة العامة للتشغيل المهندس وائل فرج بكار.

وتهدف مذكرة التفاهم؛ لوضع الأسس والاستراتيجيات، وفتح باب التعاون المتبادل بين الهيأة العامة للتشغيل، وتنسيقية تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة، إلى جانب وضع آلية عمل مشتركة، لتمكين الفئات المستهدفة من التنسيقية من الخدمات التي تقدمها الهيأة العامة للتشغيل؛ من تدريب ومشاريع، وإتاحة فرص العمل، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالتنسيقية على مستوى كافة البلديات. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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