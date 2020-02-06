رئيس هيأة الكهرباء في الحكومة الليبية يلتقي وزير الكهرباء المصري في القاهرة

القاهرة 06 فبراير 2020 (وال)- قام رئيس هيأة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المهندس فخري المسماري اليوم الخميس، بزيارة للعاصمة المصرية ولقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة – عبر صفحة الرسمية للهيأة في موقع فيسبوك – إن الطرفين بحثا سُبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء، وكذلك المشروعات والخطط المستقبلية من ضمنها استكمال الخط الرابط المشترك بين الدولتين لخطوط 400 كيلو فولت.

وأضاف ربيع خليفة أن رئيس الهيأة المهندس فخري المسماري، ناقش مع وزير الكهرباء المصري، أفق التعاون بين البلدين، إلى جانب حث الشركات المصرية الكبرى في مجال الكهرباء للعمل في ليبيا.

وقد حضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين، كل من رئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية، والدكتور جابر الدسوقي، ورئيس مجلس إدارة شركة بيجسكو الدكتور حسن يونس. (وال- القاهرة) ف م/ ر ت

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