إيني: ليبيا مهددة بالانهيار والفشل إذا استمر اغلاق الموانئ النفطية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي الخميس، إن لم يعد الوضع إلى ما كان عليه قبل اغلاق الموانئ والحقول النفطية في ليبيا، فيمكن أن تخاطر ليبيا بالانهيار والشلل.

وأضاف ديسكالزي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية، أكي، إن الوضع في ليبيا صعب للغاية لأن هناك مليون برميل متوقف من النفط منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن تركيزهم الأن ينصب على الأفراد وسلامة المنشآت.

وأوضح ديسكالزي، إن مستوى إنتاج شركته في ليبيا انخفض بين حوالي 156إلى 160 ألف برميل في اليوم، بينما كان عند 300 ألف برميل من قبل.

يشار إلى أن الموانئ النفطية في ليبيا أغلقت في الـ18 من يناير المنصرم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية