أكثر من 5 آلاف أسطوانة غاز توزع في طبرق

قال المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط للمناطق الوسطى والشرقية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إن عدد مخرجات التوزيع الخارجي ليوم أمس الخميس كانت بمقدار 5320 أسطوانة غاز.

وكشفت الشركة عن إرسال 19 شاحنة محملة بواقع 280 أسطوانة غاز لكل شاحنة، وتم توزيعها على مناطق إدارة تشغيل منطقة طبرق بنحو شاحنتين لمدينة طبرق وشاحنتين لمدينة القبة واثنتين لمدينة الأبرق فيما وزعت باقي الشاحنات الأخرى على المناطق الأخرى التابعة لإدارة تشغيل منطقة طبرق.

وتشهد مدينة البيضاء المجاورة لمناطق إدارة تشغيل منطقة طبرق أزمة حادة في أسطوانات غاز الطهي حيث تنخفض درجات الحرارة إلى معدلات قياسية- دون الصفر مئوية- في حواضر الجبل الأخضر تزامنا مع هطول كميات كبيرة من الأمطار على مختلف المناطق، ويكابد سكان مدينة البيضاء بعد أن اجتمع عليهم البرد وانقطاعات الكهرباء ونقص أسطوانات الغاز التي وصل سعرها في السوق السوداء إلى 40 دينارا للأسطوانة الواحدة في حال العثور عليها ظروفا معيشية صعبة.

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