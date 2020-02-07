تدخل روسي يدعم ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمدادات النفط إلى السوق العالمي بشكل أكبر وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح فيه الصين تفشي الفيروس.

وفي جلسة الافتتاح صعدت عقود خام برنت 24 سنتا إلى 55.17 دولار للبرميل، إلا أنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي في ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

من جهتها ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا مسجلة 51.10 دولار للبرميل، ومتجهة هي الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

ووفقا لرويترز فإن لجنة إسداء المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+ كانت قد اقترحت أمس الخميس خفضا مؤقتا للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميا.

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