اقتصاد

اختتام المنتدى الثاني لتطوير القطاع العقاري في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم في تونس المنتدى السنوِي لتطويرِ القطاع العقاري في ليبيا “عمار” في دورته الثانية.

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية استكمالاً لحوارِ الدورة الأولى الذي تركز موضوعها على سبل تطويرِ القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وثاني أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً ومشغلاً لعدد من القطاعات الأخرى.

وتناولت هذه الدورة موضوع المخططات العمرانية الجديدة ودورها في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى واقع الشراكة العامة الخاصة في ليبيا.

وشهد المنتدى الاقتصادي لهذا العام حضور نخبة من المختصين الليبيين والعرب والأجانب لمناقشة الخطوات اللازمة لإعداد وتطوير قانون خاص بالاستثمار العقاري، بهدف تنظيم وتطوير وتوسيع السوق العقاري بليبيا، ليتم من خلاله تنظيم أدوارِ الجهات المعنية بالسوق بالاعتماد على أفضل الممارسات المكتسبة من تجارِب الدول الناجحة في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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