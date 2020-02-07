اختتام المنتدى الثاني لتطوير القطاع العقاري في ليبيا

اختتم في تونس المنتدى السنوِي لتطويرِ القطاع العقاري في ليبيا “عمار” في دورته الثانية.

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية استكمالاً لحوارِ الدورة الأولى الذي تركز موضوعها على سبل تطويرِ القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وثاني أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً ومشغلاً لعدد من القطاعات الأخرى.

وتناولت هذه الدورة موضوع المخططات العمرانية الجديدة ودورها في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى واقع الشراكة العامة الخاصة في ليبيا.

وشهد المنتدى الاقتصادي لهذا العام حضور نخبة من المختصين الليبيين والعرب والأجانب لمناقشة الخطوات اللازمة لإعداد وتطوير قانون خاص بالاستثمار العقاري، بهدف تنظيم وتطوير وتوسيع السوق العقاري بليبيا، ليتم من خلاله تنظيم أدوارِ الجهات المعنية بالسوق بالاعتماد على أفضل الممارسات المكتسبة من تجارِب الدول الناجحة في هذا المجال.

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