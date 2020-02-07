نوفاك: ضبابية تُحيط بإنتاج النفط في ليبيا

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن إنتاج النفط في ليبيا لا يزال يمر بحالة من الضبابية، وهو ما يشهده القطاع النفطي أيضاً في فنزويلا وإيران، حسب قوله.

وأشار نوفاك في تصريحات، اليوم الجمعة، إلى توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 150 و200 ألف برميل يومياً نتيجة انتشار فيروس “كورونا” حول العالم، بالتزامن مع عدة تطورات سلبية أخرى.

وبيّن خلال حديثه أنه “عندما انسحبت ليبيا من السوق، لم تكن ثمة أي ردة فعل من قبل السوق” في إشارة إلى أن استئناف إنتاج النفط في ليبيا، لن يؤدي إلى مزيد من الخلل في التوازن بين الطلب والعرض.

وأضاف وزير الطاقة الروسي إلى أن هذه التطورات تتزامن مع احتمالية تراجع في إنتاج الولايات المتحدة لأقل من مليون برميل يوميا في 2020.

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